Il "Torre" alla Gelbison, consiglieri di minoranza interrogano il sindaco

La vicenda legata al campo che dovrà ospitare le gare casalinghe della Gelbison resta sempre al centro dell'attenzione. Come noto il club cilentano fin dal giorno della promozione in serie C si è trovata a dover ricercare una nuova struttura, dopo aver indivuato nel Guariglia di Agropoli l'impianto adatto per la stagione che partirà in prossimo 4 settembre, ancora però interessato a lavori di ristrutturazione, la scelta era stata fatta per Picerno, poi saltata e nella scorsa settimana l'annuncio che il campionato dei rossoblu nella parte iniziale vedesse il "Marcello Torre" di Pagani fare da casa alla formazione di Esposito.

APPROFONDIMENTI SERIE C GELBISON Gelbison venerdì test con la Turris, la squadra Primavera 3... SERIE C GELBISON Gelbison, parte la campagna abbonamenti per la prima in C: si va da...

La scelta che ha avuto il palcet dell'amministrazione comunale di Pagani, ha scatenato la reazione dei consiglieri di minoranza del centro dell'Agro, che hanno inoltrato una interrogazione al sindaco. Questo il testo: "I consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa interrogano Il sindaco del Comune di Pagani (Sa) Raffaele Maria De Prisco con comunicato stampa riguardo l’autorizzazione alla fruizione dello stadio “Marcello Torre” da parte della Gelbison, squadra di calcio di Lega pro. Si chiede di sapere: - i motivi di tale scelta;-quanto introiterà il Comune di Pagani da questo “fitto”; - come sarà la gestione dello stadio onde evitare disagi alla Paganese. Si richiede risposta scritta e orale.