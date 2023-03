Salerno, deviazione del Fusandola:«non doveva essere tombato»

Sul caso della deviazione del Fusandola, ritenuto dal ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin un torrente a rischio esondazione, il giorno dopo la risposta scritta del delegato del governo Meloni al deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli, torna sulla questione anche il consigliere Antonio Cammarota che ricorda il suo intervento del 20 magigo del 2021, subito dopo la sentenza di condanna del tenico Benedetto Troisi da parte del gup del tribunale di Salerno.

«Il Fusandola non poteva essere tombato e non poteva essere deviato. Questo emerge dalla lettura della sentenza della dottoressa Pacifico e soprattutto dalla incontestata perizia che ne costituisce l’impalcatura. Questo, al di là delle responsabilità personali o del prosieguo dei giudizi» avevano commentato ed oggi rilancia ancora le proprie accuse. «In questa vicenda il Comune di Salerno, che già avrebbe dovuto costituirsi parte civile nell’ambito di quel processo, è coinvolto a pieno titolo». «Già dalla lettura della sentenza emergeva la necessità di un immediato intervento da parte del Comune di Salerno con il conseguente ripristino del tracciato del torrente Fusandola così come era - ribadisce ancora Cammarota - con tutti gli annessi e connessi, ad iniziare dalle strade pubbliche stravolte nell’ambito dell’intervento di Santa Teresa e quindi del Crescent e di Piazza della Libertà, per esigenze non solo ambientali ma di sicurezza e quindi con la massima urgenza». Sulla vicenda, invece, tace ufficialmente l’amministrazione comunale.



Sull’intera mezzaluna di Bofill, comunque, sembrano non placarsi le polemiche. Soprattutto dopo che, nei giorni scorsi, a causa del forte vento, si erano staccati pezzi di intonaco dal solaio della galleria del Crescent come denunciato anche dai Figli delle Chiancarelle con foto di quanto accaduto. Dopo il crollo sulla vicenda è intervneuto, nei giorni scorsi, anche Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania.

«Comincia a perdere pezzi anche il Crescent, vantato da De Luca come ‘”tra le più belle opere di architettura al mondo”. Un’altra bugia che si sbriciola sotto i colpi del vento», ha dichiarato in una nota stampa. «Al di là della dubbia estetica dell’edificio - aggiunge Nappi - c’è evidentemente da fare i conti con la sua pericolosità, solo il caso ha impedito che si verificasse una tragedia. A tal riguardo raccogliamo e rilanciamo l’allarme del Codacons: ci si attivi immediatamente per interdire l’intera area e metterla in sicurezza».