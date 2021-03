Salerno, alberi abbattuti in autunno: oggi la sistemazione di 16 piante

Torna il verde nella zona orientale di Salerno. Sono cominciate, infatti, questa mattina le operazioni di piantumazione degli alberi divelti dalla tromba d'aria che ha interessato ampia fetta del territorio cittadino lo scorso autunno, colpendo con maggiore violenza alcune aree verdi di Torrione.

Stando al programma ufficializzato dall'amministrazione comunale, saranno piantati 16 alberi: 7 in Piazza Ovidio Serino e 9 in via Posidonia.

"Il Comune di Salerno - si legge in una nota - è impegnato a garantire una gestione dinamica e sostenibile del patrimonio arboreo cittadino assicurando la manutenzione della piante, la rimozione di quelle malate e pericolanti, la sostituzione progressiva delle specie arboree non più compatibili con lo sviluppo urbano della città".

