«Tracce di memoria», i musei di Eboli, Buccino e Nocera aprono alla danza

Il progetto «Tracce di memoria», finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli, con la collaborazione di Bimed, mette al centro i musei per trasformarli in ideali quaderni dell’arte, per creare contaminazioni d’idee, sensazioni, emozioni, capaci di adattare i luoghi allo sguardo dei partecipanti alla performance artistica. La danza diviene così lo strumento attraverso il quale ritrovare quelle «tracce di memoria» che il museo custodisce, rafforzando la cultura identitaria di un territorio. La Direzione regionale Musei Campania, sempre attenta alle possibilità di attivare reti culturali nei territori e tra le comunità, invita a seguire anche i prossimi appuntamenti di «Tracce di memoria», in altri due musei del Salernitano: il 18 e 19 novembre al Museo Archeologico di Volcei, a Buccino, e il 9 e 10 dicembre 2022 al Museo Archeologico dell’Agro-Nocerino, a Nocera Inferiore.

L’Associazione Campania Danza opera dal 1987 nell’ambito della promozione della cultura e dell’arte e già da tempo collabora con la Direzione regionale Musei Campania per la valorizzazione e promozione dei luoghi della cultura attraverso il connubio con l’arte della danza.