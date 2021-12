«Tradita» dal navigatore, famiglia si perde a Salvitelle: salvata dai vigili del fuoco

Traditi dal navigatore satellitare, salvati dai vigili del fuoco. La disavventura è capitata a una famiglia originaria della Romania partita dalla Puglia per arrivare a Polla. Padre, madre e figlio provenienti da Monopoli e diretti nel Vallo di Diano si sono fatti guidare dal navigatore che ha fatto loro imboccare una strada dissestata nel comune di Salvitelle.

A questo punto la famiglia si è trovata di fronte una strada piena di voragini, buia e in montagna. Hanno quindi chiesto aiuto ai vigili del fuoco. Sul posto la squadra del Distaccamento di Sala Consilina comandata dal caposquadra Bruno Mangieri. Grazie a un lavoro certosino e l'aiuto di un trattore di un volontario di Salvitelle l'impresa di salvare la fagmialie e anche l'auto è riuscita. Il mezzo però è stato costretto a subire delle riparazioni. Tanta paura per la famiglia ma per fortuna senza conseguenze fisiche.