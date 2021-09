Ancora traffici illeciti al porto di Salerno. Venerdì sera, durante i controlli di routine, c'è stato un altro sequestro da parte della Dogana e della polizia.Intervenuti anche i vigili del fuoco. All'interno di un container sono stati rintracciati bomboloni GPL per auto, circa 350, e 5 moto risultate rubate. Non si sa chi è il corriere: indagini in corso.