Traffico di droga dal napoletano all'Agro, condanne definitive per tre

E' stato condannato a 4 anni di reclusione per spaccio un 35enne di Scafati, coinvolto in un blitz antidroga anni fa. La pena è definitiva dopo il rigetto del ricorso della difesa in Corte di Cassazione.

Le accuse risalgono al 2019, quando fu smantellato un gruppo dedito alla vendita di cocaina, tra Boscoreale, Scafati e paesi vesuviani, da parte dei carabinieri su disposizione della Dda di Napoli.

Un giro d’affari per 2.400 euro al giorno. Centinaia le cessioni di droga documentate dagli inquirenti, prevalentemente di cocaina. Le consegne avvenivano a domicilio, dietro richiesta telefonica. Nella maggior parte dei casi, le consegne di droga venivano concordate al telefono, ma i pusher utilizzavano sempre utenze diverse, intestate a persone inesistenti. Gli spacciatori si dirigevano poi nell’area vesuviana e nell’agro nocerino, per soddisfare la clientela. Una cinquantina circa. L'imputato fu coinvolto nel blitz insieme ad alcuni familiari. La condanna è diventata definitiva per tre persone. Anche altri due imputati, infatti, avevano presentato istanza in Cassazione.