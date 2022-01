Pagani, 45mila euro per nuove assunzioni di vigili urbani per contrastare lo spaccio

Finanziamento per contrastare il traffico di droga in città. Dalla Traversa San Rocco a via Ferrante, fino a via Tramontano, nei pressi del cinema, così come a piazza Sant'Alfonso. Questo l'elenco contenuto nella richiesta di finanziamento - circa 45mila euro destinata al Comune di Pagani - per prevenire e contrastare il fenomeno delinquenziale. Nella lista sono comprese anche via Trotta e la villa comunale, così come via Trento nei pressi del “Parco di bimbi”.

APPROFONDIMENTI IL CASO Sapri, ordigno bellico americano: la Prefettura studia il disinnesco IL CASO Pusher di cocaina bloccato dalla polizia con un cliente SALERNO Disabile muore in clinica la famiglia sporge denuncia: la struttura... L'INCIDENTE Incidente a Salerno nella zona orientale: due feriti, la causa...

Il finanziamento rientra nell'ambito dei fondi per la sicurezza urbana messi a disposizione dal Ministero dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanze. Il governo ha riconosciuto una somma di 5 milioni, che dovrà essere ripartita dalla Prefettura previa analisi delle situazioni specifiche di ciascun comune. Il progetto presentato dall’ente prevede il coinvolgimento della polizia municipale. L’amministrazione mira a potenziare il comando della municipale, specie in ambito di prevenzione, che «allo stato, a causa dell’esiguità del personale e delle risorse, non è in grado di effettuare». I finanziamenti serviranno a migliorare il servizio di viabilità ma utilizzato poi, per la prevenzione e repressione degli episodi di spaccio. I 45mila euro sarebbero così ripartiti: 40mila per straordinari e nuove assunzioni, 5mila per convegni sul tema in collaborazione con gli istituti di scuola media e superiore presenti in città, si legge nella scheda firmata dal sindaco De Prisco, dall’assessore alla Sicurezza, Veronica Russo, e dal comandante Diodato Sarno. Con l’arrivo dei fondi, spetterà alla municipale potenziare la sorveglianza nei punti più sensibili del territorio per arginare il fenomeno dello spaccio. «Sul territorio paganese - dice il sindaco Raffaele De Prisco - si riscontra un alto indice di criminalità dedito alla vendita e cessione di sostanze stupefacenti anche nelle forme associate, tant’è che solo nell’ultimo anno la DDA di Salerno ha proceduto all’esecuzione di ben 54 ordinanze di custodie cautelari disposte dal Gip"