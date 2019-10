Scoperto un vasto traffico di rifiuti speciali, con potenzialità radioattive, con smaltimento nel Vallo di Diano ma proveniente da tutta Italia. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno posto sotto sequestro 16.000 litri di idrossido di potassio, sostanza altamente tossica e cancerogena, e un'area di circa 2000 metri quadri adibita a deposito e stoccaggio illecito di rifiuti speciali pericolosi. I militari dell'Arma, coordinati dal capitano Davide Acquaviva, la scorsa notte hanno fermato a Sant'Arsenio un camion con rimorchio di una ditta per la produzione di materiale edile che trasportava sei cisterne, dotate di rubinetto, contenenti seimila litri del liquido utilizzato quale detergente alcalino per applicazione industriale. A seguito di ulteriori controlli presso il deposito, ubicato nell'area industriale di Polla, della stessa ditta, sono state scoperte altre dieci cisterne con all'interno lo stesso liquido di idrossido di potassio. Al termine dell'operazione, l'autista del camion e l'imprenditore titolare della ditta di produzione edile sono stati denunciati, su disposizione della Procura di Lagonegro, per deposito e trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi tossico-cancerogeni. Con molta probabilità, l'inquinante liquido, proveniente soprattutto da opifici della Campania e dall'hinterland milanese, sarebbe stato smaltito illecitamente in terreni del Vallo di Diano.

Martedì 22 Ottobre 2019, 11:41

