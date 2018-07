Venerdì 27 Luglio 2018, 16:32

ROFRANO - Era in vacanza nel Cilento, a Rofrano, a casa dei genitori, quando ieri mattina hanno bussato alla sua porta i carabinieri forestali di Vallo della Lucania, per trarlo in arresto nell’ambito di un’operazione contro il traffico illecito di rifiuti eseguita nella stessa giornata di ieri da parte del Nipaf del Gruppo carabinieri forestali di Milano. I carabinieri forestali vallesi hanno, infatti, eseguito nei confronti di M.L. classe 1972, originario di Rofrano e residente a Monza, un’ordinanza di misura cautelare in carcere, su delega della DDA milanese, traducendolo presso la casa circondariale di Vallo della Lucania. Il 46enne è, infatti, il presidente del Cda di una cooperativa coinvolta nell’operazione che ha portato a nove arresti, dodici denunce, oltre due milioni di euro e novecimpianti di riciclo sequestrati.I carabinieri forestali dei gruppi di Milano e Pavia hanno così smantellato un’organizzazione ritenuta responsabile di traffico illecito di rifiuti, creazione di discariche abusive, frode in commercio e falso nelle pubbliche registrazioni.