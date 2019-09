Martedì 17 Settembre 2019, 17:51

NOCERA INFERIORE. Traffico internazionale di farmaci oncologici: i due indagati della provincia di Salerno si difendono dalle accuse. Sono comparsi ieri mattina, dinanzi al gip del tribunale di Nocera Inferiore, i due salernitani indagati nella maxi inchiesta condotta dalla Procura di Cremona, ribattezzata "Dawaa", che ha portato all'esecuzione di diciotto misure cautelari e al sequestro di farmaci per un valore di circa quattro milioni di euro. I due, residenti nei comuni di Angri e Cava de' Tirreni, hanno sostenuto l'interrogatorio di garanzia dinanzi al gip Luigi Levita, dopo l'emissione di una misura cautelare in regime di arresti domiciliari, notificata nella fase iniziale dell'indagine. Entrambi hanno respinto gli addebiti, sostenenendo di non avere nulla a che fare con quel commercio illegale di farmaci, destinati a cure particolari e rubati - secondo le accuse - da strutture ospedaliere e magazzini farmaceutici in tutta Italia. Il periodo di riferimento va dal 2017 al 2018, ed interessa diverse province italianeDifesi dagli avvocati Michele Avino e Giacomo Morrone, i due hanno spiegato di essere estranei a quanto contestato, fornendo chiarimenti e delucidazioni su una serie di elementi, che, al momento, li vedono indagati per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione. La rete di commercio illegale di farmaci messa in piedi aveva base nel cremasco, ma era destinata al mercato estero. L'operazione aveva portato a sequestri da parte dei carabinieri del Nas nelle province di Cremona, Lodi, Milano, Piacenza, Bologna, Napoli e Salerno, di 824 confezioni di medicinali per un ammontare complessivo di quasi 4 milioni di euro. Una parte del sodalizio si sarebbe occupato di trafugare i medicinali dalle farmacie delle aziende sanitarie territoriali e ospedaliere pubbliche, nonché dalle logistiche farmaceutiche, consegnandoli ad una serie di ricettatori, tutti di origine campana, che, a loro volta, li avrebbero ceduti ad un ulteriore livello di gestione, a capo dell'intera organizzazione. Un ruolo, questo, svolto da due cittadini egiziani che si occupavano, grazie all'aiuto di fiancheggiatori e corrieri, delle fasi di esportazione dei farmaci in Francia, Germania e soprattutto in Nord Africa e Medio Oriente, in particolare Egitto, Siria e Arabia Saudita.