Giovedì 25 Ottobre 2018, 19:35 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 20:09

Il suo inseparabile cagnolino abbaiava di continuo, quasi come una richiesta di aiuto. È stato così che i vicini di casa hanno temuto il peggio. Quando gli agenti della polizia locale hanno aperto la porta del suo appartamento, nella frazione Santa Lucia di Cava de' Tirreni, lo hanno trovato accasciato a terra senza vita. Per Michele Scermino, 51enne di Santa Lucia, non c'è stato nulla da fare. È accaduto nel pomeriggio. Stando a quanto riferito dal medico legale l'uomo sarebbe morto circa ventiquattr'ore prima per cause naturali. La scena che è apparsa agli occhi dei soccorritori della Croce Bianca è stata raccapricciante. L'uomo viveva da solo in uno stato di solitudine e di degrado e con ogni probabilità al momento del malore fatale nessuno si è accorto di quanto stava accadendo. Solo il suo cagnolino gli è stato vicino fino agli ultimi istanti.