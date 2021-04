Tragedia all'Umberto I in attesa di ricovero si lancia da una finestra

Si è tolta la vita lanciandosi dal quinto piano dell’ospedale Umberto I, a Nocera Inferiore. È accaduto intorno alle 13 di ieri. L’episodio è al vaglio della Procura, nella figura del sostituto Anna Chiara Fasano, visto che la donna si è tolta la vita all’interno del nosocomio. Nel primo pomeriggio, una 40enne di Pagani era giunta in ospedale, in compagnia della famiglia. Era stata visitata dai medici del pronto soccorso, in ragione di alcune ferite che - secondo la polizia - si sarebbe fatta da sola. Circostanza, anche questa, da approfondire. La paziente, tuttavia, pare soffrisse da un po’ di problemi di natura psichiatrica, al punto che i sanitari ne avevano disposto il ricovero, stesso in giornata, presso il reparto dell’Umberto I. Forse per distrazione o per altro, la donna era riuscita ad un tratto ad allontanarsi dalla famiglia e dai medici, facendo perdere le sue tracce. Al punto che persino sui social, ieri pomeriggio, era stato lanciato l’allarme sul fatto che la paziente non fosse più in ospedale. Con l’invito ad allertare le forze dell’ordine, insieme ad una descrizione fisica della 40enne e agli abiti che indossava, in quel momento. La donna, secondo quel messaggio, avrebbe manifestato già una volta di volersi togliere la vita. La tragica scoperta poco dopo, con il corpo trovato nell’area antistante dell’ospedale, non accessibile ad alcun paziente. La Procura sta verificando eventuali carenze nelle misure di sicurezza e sorveglianza della struttura.Indaga la polizia di Stato.