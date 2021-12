Tragedia a Battipaglia: uomo 52enne trovato privo di vita a casa

Cadavere rinvenuto in un'abitazione a Battipaglia dalla polizia e i vigili urbani. L'uomo, 52enne tossicodipendente, di cui non si avevano più notizie da qualche giorno è deceduto nelle ultime ore se non qualche giorno fa per un malore.

Il cadavere è stato trovato questo pomeriggio dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Lorena Cicciotti, e i vigili urbani, diretti dal comandante Gerardo Iuliano, in un'abitazione di via Del Centanario d'Italia a Battipaglia. Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta dell'abitazione. La salma è stata consegnata ai familiari per provvedere ai funerali.