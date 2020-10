Il cadavere di un uomo, 44enne, è stato ritrovato a Bellizzi. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri in via Battisti. I vigili del fuoco hanno sfondato la porta per entrare nell'abitazione dell'uomo che era già deceduto. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal tenente Graziano Maddalena. Il cadavere è stato traspotato all'ospedale di Battipaglia dove verrà eseguito l'esame esterno del cadavere. L'uomo sarebbe deceduto per un emorragia.

Ultimo aggiornamento: 12:55

