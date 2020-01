Un uomo di 70 anni è morto a causa della legionella a Buonabitacolo. L'uomo è stato ricoverato per alcuni giorni nel reparto di Rianimazione di Polla ma purtroppo a causa delle condizioni gravi non c'è stato nulla da fare. L'Asl ha avviato l'iter di questi casi e gli ispettori dell'azienda sanitaria hanno verificato l'azienda e l'abitazione dell'uomo per comprendere l'origine della malattia. © RIPRODUZIONE RISERVATA