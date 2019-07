Sabato 13 Luglio 2019, 06:55

Tragedia a Pellare nel comune di Moio della Civitella. Un uomo di 70 anni, Silvio Gentile originario del napoletano, ha perso la vita precipitando dal quarto piano di una abitazione. La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio di ieri, intorno alla 16. L’uomo era a casa della sorella sposata nel comune cilentano, era intento ad eseguire dei lavori sul tetto quando è caduto da un’altezza di circa quindici metri. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo per le gravi ferite riportate nel violento impatto con il suolo. La tragedia sotto gli occhi impotenti dei familiari.Secondo una prima ricostruzione dell’incidente mortale il 70enne era su una scala stava eseguendo dei lavori di manutenzione sul tetto della casa, era insieme al cognato e insieme stavano sistemando delle strutture in plastica. La scala si sarebbe mossa è l’uomo avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. La tragedia è avvenuta in un’abitazione nei pressi di Santa Caterina, quindi a pochi passi dal centro cittadino dove l’uomo si trovava per una visita alla sorella. Inutili i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Vallo della Lucania diretta dal maresciallo Salvatore Sergi e della compagnia diretti dal capitano Annarita D’Ambrosio insediatasi da un paio di giorni. I militari hanno avviato le indagini per capire l’esatta dinamica. Non ci sarebbero dubbi. É stata una tragedia costata la vita allo sfortunato 70enne. Sul posto anche il magistrato di Vallo della Lucania e l’ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che costatarne l’avvenuto decesso.