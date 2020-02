Tragedia ad Olevano sul Tusciano. Un uomo di 38 anni ha sgozzato la moglie di 34 e poi si è suicidato. La donna è ora ricoverata in fin di vita presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Il marito, ricercato dai carabinieri di Battipaglia, è stato ritrovato impiccato qualche ora dopo in una campagna alle porte del paesino. I militari dell'Arma a lavoro per ricostruire la dinamica e comprendere il movente.

Ultimo aggiornamento: 18:16

