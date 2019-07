Mercoledì 10 Luglio 2019, 11:02

Tragedia sul lavoro a Brindisi dove un operaio di 57 anni, originario di Acquavena, frazione di Roccagloriosa, ma residente ad Ascea, è morto la notte scorsa durante alcuni lavori sui cavi della linea ferroviaria sulla tratta per San Vito dei Normanni.L’uomo sarebbe rimasto folgorato da una scarica elettrica provocata dal contatto di una scala metallica del camion su cui era a bordo con i colleghi e di un cavo in tensione.All’arrivo dei soccorsi per il 57enne non c’era già più nulla da fare. Feriti anche due colleghi trasportati all’ospedale di Brindisi. Sono stati medicati e già dimessi. Grazie