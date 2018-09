Giovedì 13 Settembre 2018, 20:10

CASTELLABATE - Tragedia oggi pomeriggio nel mare di Castellabate. Il 71enne, Osvaldo Giannella, è stato rivenuto privo di vita a Punta Licosa, nel tratto di mare tra l’isolotto e la terraferma. Era uscito al mattino per fare un’immersione, come aveva fatto tante altre volte. A ritrovarlo privo di vita sono stati gli uomini della Guardia costiera di Agropoli, agli ordini del comandante Giulio Cimmino, impegnati ieri pomeriggio nel tratto di mare di Punta Licosa con le motovedette Sar 855 e CP 582. Sul posto anche una moto d’acqua della Protezione Civile di Castellabate. Per tutto il pomeriggio aveva sorvolato sull’area anche un elicottero dei vigili del fuoco di Pontecagnano. Probabilmente, il 71enne è stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua. Porto di Agropoli, che l’ha individuato e recuperato, senza vita, intorno alle 18.00. La terribile notizia si è diffusa subito nella comunità locale che conosceva molto bene il 71enne, ex maresciallo della finanza in pensione con la passione per il mare.