Tragedia nel Cilento Va a raccogliere legna precipita in un burrone: muore

Va a legna precipita in un burrone, perde la vita. La tragedia è accaduta sabato mattina a Mandia, piccola frazione collinare del Comune di Ascea. Mauro Agresta di 87 anni originario di Catona, altra frazione di Ascea è uscito di casa per andare a fare legna. Purtroppo è rimasto vittima di un brutto incidente. Dopo aver caricato di legna la carriola elettrica stava risalendo per una strada un po’ ripida. Improvvisamente è scivolato precipitando in un burrone per diversi metri. L’anziano si è schiantato in un corso d’acqua. Nel violento impatto con fango e pietre ha riportato gravi ferite. A far scattare i soccorsi la moglie che era poco distante. La donna é risalita lungo la strada ed ha iniziato a chiedere aiuto. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi . Sul posto sono arrivati i soccorsi con i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, i sanitari del 118 con due ambulanze della Misericordia e i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania al comando del Capitano Annarita D’Ambrosio. L’anziano è stato recuperato e trasferito subito all’ospedale San Luca dove le sue condizioni purtroppo si sono immediatamente aggravate. Per la gravità delle ferite riportate nel terribile volo si è spento poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria del centro cilentano. L’incidente è avvenuto in un terreno che si trova lungo la provinciale 269 a metà strada tra le due frazioni di Ascea, Catona e Mandia. Lo sfortunato anziano, come tante altre volte aveva fatto, sabato mattina era uscito di casa per dedicarsi alla campagna ed aveva deciso di raccogliere un po’ di legna. Invece la mattinata si è trasformata in tragedia. La caduta mortale è avvenuta dinanzi agli occhi della moglie che non ha potuto far altro che far scattare la macchina dei soccorsi. Inizialmente le condizioni dell’uomo non sembravano gravi. Quando è stato recuperato dai sanitari era cosciente. Poi la situazione è precipitata. Nel violento impatto dopo la caduta deve aver riportato gravi ferite interne. I sanitari dell’ospedale San Luca non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La notizia ha sconvolto le comunità di Catona Mandia e di Ascea dove l’anziano e la sua famiglia sono conosciuti da tutti. Mauro Agresta per anni aveva gestito un generi alimentari nella frazione Mandia per cui era apprezzato ed amato nella piccola comunità Cilentana. Per anni la sua attività commerciale é stata punto di riferimento per i suoi concittadini. Da qualche anno aveva chiuso il negozio dedicandosi alla sua passione per la campagna e i lavori all’aperto. Purtroppo sabato mattina un atroce destino lo ha strappato per sempre all’amore e all’affetto dei suoi familiari. Si è trattato di un terribile incidente. Nessun dubbio su quanto accaduto. Questa mattina a Mandia si terranno i funerali.