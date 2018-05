Domenica 20 Maggio 2018, 14:13 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia nella tarda mattinata in pieno centro di Pontecagnano Faiano. Un 28enne del posto, Massimo Contaldo, si è suicidato all'interno della sua auto parcheggiata in via Alfani, nei pressi del sottopasso che divide l'arteria in questione con via Milano. Il giovane si è tolto la vita inalando i gas di scarico della vettura di sua proprietà, una Hyundai Atos, in un cortile pertinenziale della sua abitazione. A fare la terribile scoperta, poco dopo le 13, una passante che, accorgendosi del corpo esanime del ragazzo, ha immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.Immediato anche l'arrivo dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Erich Fasolino, che, dopo aver effettuato i rilievi del caso, hanno ricostruito la dinamica della vicenda e messo in sicurezza la zona. Stando a quanto accertato dagli uomini dell'Arma, sembra che il giovane soffrisse da tempo di depressione. Per via di tale problematica, da tempo, era seguito e supportato da uno specialista. La notizia, arrivata nel primo pomeriggio, ha sconvolto la comunità di Pontecagnano Faiano, dove Contaldo viveva insieme alla moglie ed i figli e presso la quale era molto conosciuto ed apprezzato. Numerosi sono stati, nelle ore successive alla tragedia, gli attestati di cordoglio e di stima inviati alla famiglia da parte dei tanti amici e conoscenti.Una problematica, quella dei suicidi giovanili, sulla quale ha posto la sua attenzione anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità: stando ai dati del 2015, il suicidio è infatti la seconda causa di morte tra i giovani tra i 15 ed i 29 anni di età. Numeri che hanno evidenziato quella che in molti hanno definito una «strage nascosta», ancora più evidente in aree a basso reddito e ad alta disoccupazione. «In tutto il mondo la prevenzione del suicidio non è ancora stata sufficientemente presa in considerazione precisa l'Oms - perché di fondo il suicidio non viene percepito come un problema di salute pubblica e perché in molte società è ancora un tabù e si fatica a parlarne apertamente. Infatti, sono pochi i Paesi che hanno incluso il suicidio tra le priorità di salute pubblica. Una necessità urgente è migliorare il sistema di certificazione e notifica dei casi di suicidio. È chiaro che in questo caso la prevenzione richiede interventi anche al di fuori dell'ambito sanitario».