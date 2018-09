Lunedì 10 Settembre 2018, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 47enne di Buccino si è lanciato dal terzo piano dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla ed è deceduto dopo pochi minuti di agonia. Questa mattina l'uomo, sposato e padre di una ragazza, intorno alle 8, ricoverato nel reparto di Chirurgia per un lieve trauma cranico, è andato nella stanza a fianco e si è lanciato dal balcone. Un albero ne ha attutito il colpo, è stato soccorso e trasportato in Rianimazione. Purtroppo è deceduto dopo pochi minuti. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso. Salma sottoposta a sequestro.