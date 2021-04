Tragedia all'Umberto I, in attesa di ricovero si lancia da una finestra

Si è tolta la vita lanciandosi dal quinto piano dell’ospedale Umberto I, a Nocera Inferiore. È accaduto intorno alle 13 di ieri. L’episodio è al vaglio della Procura, nella figura del sostituto Anna Chiara Fasano, visto che la donna si è tolta la vita all’interno del nosocomio. Nel primo pomeriggio, una 40enne di Pagani era giunta in ospedale, in compagnia della famiglia. Era stata visitata dai medici del pronto soccorso, in ragione di alcune...

