Giovedì 31 Maggio 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 07:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale a Pisa un bimbo di due mesi giunto al pronto soccorso dopo essere caduto mentre il padre lo allattava con il biberon. L’episodio è avvenuto sabato sera ma il neonato è morto domenica mattina dopo una notte trascorsa in neonatologia. La notizia in tutta la sua drammaticità arriva dritta a Vallo della Lucania. La mamma del piccolo, Silvia Salerno, è originaria del centro cilentano. La donna, operatrice sanitaria di 41 anni, vive e lavora a Pisa. Due mesi fa ha messo al mondo due gemelli. Per uno dei due, Gerardo Maria, un atroce destino. La morte del piccolo ha sconvolto la comunità vallese dove Silvia è conosciuta da tutti. Una giovane donna socievole, sempre allegra e piena di vita. Tutti la ricordano così. Dopo il magistrale a Vallo, Silvia ha frequentato l’università di Napoli, poi altri studi a Padova. Attualmente lavora come infermiera all’ospedale di Cisanello, lo stesso presidio dove è stato ricoverato suo figlio. A Vallo della Lucania invece vivono i suoi familiari.Il papà del piccolo, Daniele Di Stefano, 43 anni, è un medico psichiatra pisano in servizio a Empoli. L’uomo ha riferito ai colleghi del pronto soccorso di Pisa che il bambino gli è scivolato dalle braccia battendo poi la testa sul pavimento mentre lo stava cullando per farlo addormentare. La moglie era in un’altra stanza col fratello gemello che dormiva nella culla. Dopo la caduta, nonostante il pianto a dirotto del figlio, il padre ha constatato subito l’assenza di lesioni esterne evidenti ma ha poi comunque preferito portare il bambino in ospedale per accertamenti. Da qui il ricovero in osservazione nel reparto di neonatologia, poi l’improvviso peggioramento del quadro clinico fino alla morte di avvenuta nella giornata di domenica. La cartella clinica è già stata acquisita dalla polizia. Il genitore è accusato di omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti c’è anche la condotta dei sanitari che l’hanno soccorso.Un dramma rimbalzato da Pisa a Vallo della Lucania. Toccanti le parole del padre. «Ero in cucina - racconta - lo stavo allattando con il biberon. Poi ho fatto un movimento brusco e mi è scivolato dalle braccia». Gerardo Maria è morto domenica mattina alle 6.30. È stato trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso subito dopo la caduta, sabato sera verso le 23. Meno di otto ore dopo era morto. Il nome del papà è stato iscritto nel registro degli indagati, l’avviso di garanzia è un atto dovuto proprio per facilitare la ricostruzione della dinamica dei fatti. Intanto non si danno pace i familiari della donna. A Vallo della Lucania nessuno vuole e può credere ad un destino così atroce. Gli agenti della squadra mobile della questura di Pisa hanno parlato con tutti i medici che hanno visitato il neonato, sia in pronto soccorso, sia in neonatologia. Poi hanno sentito papà Daniele e quindi la mamma Silvia. Gerardo Maria è nato prematuro a marzo durante un parto gemellare.