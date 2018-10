Martedì 23 Ottobre 2018, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Durante una partita di calcio amatoriale per il campionato riservato agli over 35 organizzato dal Centro Sportivo Italiano (CSI) in corso di svolgimento nel Golfo di Policastro, Gino Paesano, 49 anni, ex calciatore, ha vestito in passato le casacche di Ebolitana, Paganese, Sapri e Vallo di Diano, si è accasciato accusando un malore ed è deceduto. Inutili i soccorsi immediati portati dai compagni e dal personae del 118, per Gino Paesano, non c'è stato niente da fare. Solo 5 anni fa la famiglia Paesano era stata colpita da un altro lutto, il fratello Aldo, ex calciatore di serie B con le casacche di Ternana e Pistoiese, era scomparso in seguito ad un infarto. I funerali dello sfortunato ex calciatore si terranno domani a Sapri.