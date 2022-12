Bimba investita da un'auto, l'incidente stradale si è verificato ieri mattina in via Parmenide dove una bambina di 5 anni, che era in compagnia della mamma, è stata falciata da una Lancia Y sopraggiunta mentre la piccola era per strada. Sono stati subito allertati i soccorritori e le forze dell'ordine e in via Parmenide, a ridosso della scuola Penna, è giunto il personale del 118 che ha provveduto ad accompagnare la piccola in ospedale. Alla guida della vettura c'era una donna battipagliese che si è subito fermata dopo il sinistro stradale ed ha prestato i primi soccorsi alla piccola, allertando lei stessa 118 e forze dell'ordine. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi per appurare la dinamica dell'incidente stradale e hanno identificato la conducente della Lancia Y. La bambina non dovrebbe essere in gravi condizioni di salute anche se è rimasta ferita, non è escluso che i sanitari, almeno per le prossime 48 ore, si riservino la prognosi.

APPROFONDIMENTI Fa una sorpresa alla fidanzata, ma sbaglia città: «È Fidenza non Firenze» Rebellin ucciso da un camionista tedesco (che non può essere arrestato). Aveva la patente ritirata dal 2014 Medico si addormenta al volante dopo un turno estenuante in ospedale: falciati sulle strisce mamma, i suoi 2 figli e un'altra donna Tangenziale di Napoli, incidente causa cinque chilometri di coda tra Vomero e corso Malta

Terrorizzata la madre della bimba, una straniera che vive con la piccola e i familiari a Battipaglia da tempo, che era sul marciapiedi quando si è verificato il sinistro. Non è escluso che all'improvviso la bambina si sia allontanata dalla madre percorrendo via Parmenide prima di essere investita. I vigili, in ogni caso, sono a lavoro per accertare la dinamica dell'incidente stradale e ascolteranno la conducente del veicolo che ha travolto la minorenne, la madre della bimba e gli eventuali testimoni. La bimba è stata soccorsa immediatamente dal personale del 118 che l'hanno trasportata con un'ambulanza in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Speranza. Oltre a medicarle le ferite, i sanitari hanno voluto sottoporla a tutti gli accertamenti clinici del caso. L'incidente stradale è accaduto verso le 12,30 di ieri e per qualche minuto via Parmenide è stata chiusa al traffico per effettuare i rilievi e soccorrere la bambina.