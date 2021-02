Le forti raffiche di vento stanno mettendo a dura prova tutto il territorio. A Sarno tragedia sforata. Crolla impalcatura della palestra della scuola media Giovanni Amendola e finisce interamente sulla strada. Per fortuna nessuno si è trovato lungo via Esposito nel momento del cedimento . A Sarno, città che solo pochi mesi fa ha fatto i conti con danni ingenti, anche oggi è una corsa contro il tempo per gestire le criticità e i rischi generati dal forte vento.

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Meteo Napoli domani, è allerta neve: gelo e temperature sotto... IL MALTEMPO Allerta meteo, a Napoli chiudonoparchi e cimiteri domenica IL MALTEMPO Maltempo, arriva Burian: sarà il sabato più freddo...

Pochi minuti il crollo in pieno centro cittadino. Completamente sollevata l'impalcatura intorno alla struttura della palestra.

L'edificio in questi giorni era oggetto di lavori di ristrutturazione e riqualificazione. Sul posto i vigili urbani, i vigili del fuoco, i tecnici del Comune di Sarno.

Ultimo aggiornamento: 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA