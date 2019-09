Lunedì 30 Settembre 2019, 06:30

Tragedia a Scafati, in via Zara. Il noto ingegnere Mario Cesarano, 83 anni compiuti il 3 settembre, intorno alle 8 si è lanciayp dal balcone ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della tenenza di Scafati, che hanno accertato la dinamica del suicidio. In giornata il via libera della Procura di Nocera per la celebrazione dei funerali, che si svolgeranno questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa madre di Santa Maria delle Vergini. Sconvolta la famiglia e tutti i parenti, tra cui Carmine Cozzolino, già senatore della Repubblica, che in poche ore sono passati dalla gioia di una festa al dolore per una morte cosi improvvisa. Solo sabato infatti il noto professionista, che in passato era stato anche insegnante di matematica all’istituto tecnico sperimentale Antonio Pacinotti di Scafati, aveva festeggiato con i suoi familiari i 50 anni di matrimonio, le nozze d’oro, con la moglie, prima a Santa Maria Delle Vergini e poi in un ristorante vicino casa. Sconvolto il sindaco Cristoforo Salvati, parente della vittima (Cesarano era suo zio), che ha immediatamente annullato la sua presenza alle manifestazione previste per ricordare il 28 settembre 1943, giorno della liberazione della città dai nazifascisti. Unanime il cordoglio di tutta la maggioranza e di esponenti del mondo politico tutto. Sulle cause che hanno portato l’ingegnere Cesarano a togliersi la vita è mistero. Le indiscrezioni segnalano che Cesarano dopo un ricovero in ospedale durante l’estate appariva più taciturno e turbato per le terapie che avrebbe dovuto sostenere. Ma davvero nulla lasciava prevedere un epilogo cosi drammatico.