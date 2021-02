Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi. Un bimbo di 4 anni è deceduto dopo che l'auto su cui viaggiava è finita fuori strada. È accaduto a Verduzio di Casal Velino. Il piccolo era in auto con la mamma e una sorellina: forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia la vettura è sbandata finendo fuori strada e terminando la sua corsa in una cunetta. Il bimbo sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. È stato trasferito in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare. Ferite ma non in maniera grave la mamma e la sorellina. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.

Ultimo aggiornamento: 15:38

