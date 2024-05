Svolta nella vertenza delle vie del mare in Costiera Amalfitana. Grazie a un’intesa che contempera garanzie di sicurezza e esigenze dell’utenza delle vie del mare sono stati scongiurati aumenti delle tariffe, con conseguente cancellazione dell’agevolazione prevista per lavoratori e residenti, e congestionamento del traffico veicolare sulla statale Amalfitana. Decisive saranno le modifiche degli spazi riservati alle aree di sbarco sui porti di Maiori e Catara. La virata, verso una risoluzione positiva della delicata vicenda legata alle vie del mare che ha tenuto banco in questi ultimi mesi, si è avuta mercoledì nel corso di un nuovo tavolo tecnico convocato presso il Palazzo di Governo ed al quale hanno partecipato il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, il Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Attilio Maria Daconto, il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, il presidente della Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi, Fortunato Della Monica, e il sindaco di Maiori, Antonio Capone.

Nel corso della riunione sono state verificate una serie di ipotesi tecniche che consentiranno accesso e manovrabilità dei traghetti nei porti di Cetara e Maiori rendendo così compatibili le prescrizioni relative alla sicurezza in mare. Nello specifico a Cetara, con un’apposita delibera, è stato spostato l’attracco presso il molo di sottoflutto dove, considerate le condizioni di sicurezza, le operazioni potranno avvenire senza limiti di lunghezza delle imbarcazioni, mentre a Maiori l’amministrazione comunale dovrà garantire 42 metri di banchina libera sul molo di sopraflutto. E ciò avverrà eliminando i cinque posti barca destinati al transito che saranno trasferiti in un’altra area del bacino portuale.

«Si tratta di un risultato importantissimo ottenuto grazie alla sensibilità del signor prefetto e del comandante della Capitaneria di Porto - dice con soddisfazione il Presidente della Conferenza dei sindaci Fortunato Della Monica - L’opera di mediazione svolta dal Prefetto è stata determinante in questa delicata vicenda. Si è concretizzata un’intesa che, grazie alla convergenza trovata sulla soluzione posta sul tavolo, contempera tutte le esigenze: prima fra tutte quella della sicurezza in mare. Dopo Cetara, anche il Comune di Maiori, entro una settimana al massimo, completerà l’iter degli adempimenti richiesti per consentire l’attracco delle imbarcazioni con lunghezza superiore». Ora si attendono le modifiche all’ordinanza anche se il limite massimo consentito per Maiori sarà quello dei 27 metri di lunghezza. Quindi traghetti più grandi non potranno attraccare. Come ad esempio i trenta metri che vengono normalmente utilizzati nella tratta Salerno - Amalfi- Positano e che fino al varo del nuovo piano accosti toccavano anche gli approdi della tratta intercostiera. Comunque sia, la soluzione individuata, risolve più di un problema scongiurando il paventato aumento di tariffe sulle quali continua a gravare la tassa di imbarco istituita dal Comune di Salerno.

Contro il balzello, per il quale è in atto una interlocuzione col Mef necessaria a una rimodulazione che tenga conto degli scali intermedi, gli armatori hanno dato mandato ai propri legali per ricorrere al Tar entro il 9 giugno prossimo. Tutto questo in attesa del pronunciamento nel merito da parte della giustizia amministrativa circa il ricorso avverso l’ordinanza della Capitaneria di Porto che impone una serie di prescrizioni a partire dal prossimo anno oltre a quelle risolte in extremis per la stagione in corso. Dopo l’intesa trovata in Prefettura gli armatori rinunceranno all’appello, per la sospensiva del provvedimento della capitaneria, in via di predisposizione dinanzi al Consiglio di Stato.