Era morto da almeno una settimana l'operaio di 57 anni di nazionalità ucraina trovato privo di vita in casa. Viveva da solo e non vedendolo da un po' di tempo alcuni vicini hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e i vigili del fuoco che sono entrati nell'abitazione, nel centro storico, e hanno trovato il 57enne privo di vita. Morto a cause naturali da almeno una settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA