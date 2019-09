Sabato 28 Settembre 2019, 14:54

CORLETO MONFORTE. Tragico incidente in campagna. Un uomo di 79anni perde una gamba a causa di una imperizia con il motozappa. È accaduto in queste ore in una zona rurale di Corleto Monforte. Immediati i soccorsi. Sul posto sono poi giunti i carabinieri della locale stazione di Bellosguardo, i vigili del fuoco del distaccamento di sala Consilina, che hanno poi provveduto a liberare l’uomo intrappolato con la gamba nel congegno meccanico, ambulanza. Dopo le operazioni di soccorso l’anziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno. Purtroppo perderà l’arto inferiore.