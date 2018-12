Lunedì 31 Dicembre 2018, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2018 16:31

Dopo Nicola Ferraro anche Giovanni, il fratello, non ce l'ha fatta. Si tratta dei due fratelli vittime dell'incidente stradale sabato in Basilicata entrambi di Montesano sulla Marcellana. Nicola, 61enne, è morto sul colpo, Giovanni quest'oggi dopo il ricovero in gravissime condizioni all'ospedale di Potenza. Il loro furgone della frutta è uscito fuori strada nei ressi di Missanello in provincia di Potenza. Entrambi molto noti in paese e non solo, vendevano la frutta allo svincolo di Padula. La notizia della morte di Giovanni è arrivata durante la celebrazione dei funerali di Nicola.