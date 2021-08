Tranciata condotta del gas, rischio esplosioni a Nocera Superiore

E' stata isolata per diverse ore la zona di Camerelle di Nocera Superiore per timore di scoppi dovuti ad una fuga del gas. In via Nazionale sono in corso lavori di potenziamento della rete elettrica e durante uno scavo sarebbe stato tranciato un tubo della rete che distribuisce il gas. Aare l'allarme sono stati gli operai dell'azienda che sta effettuando i lavori. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti deviando l'intenso traffico anche per la presenza di numerosi Tir che riforniscono le aziende agro alimentari che insistono a Camerelle. La zona è presidiata dai carabinieri e dalla polizia locale. I tecnici dell'azienda che gestiche la distribuzione del gas sono al lavoro per riparare la condotta. Non sono mancate sceniche di panico. Molti automobilisti hanno abbandonato le automobili per allontanarsi a piedi.