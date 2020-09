«Dipingere nelle fabbriche abbandonate è una scelta politica, una forma di protesta». Trapanig e Propaganda urbana hanno le idee chiare. Tanto chiare che per festeggiare il primo anno di vita del progetto di urban art hanno realizzato un grande graffito tra le macerie e la monnezza della ex Mcm di Fratte. Prima che il mondo fosse messo in stand by dal lockdown, naturalmente. E dopo averne realizzati centinaia in opifici ormai dismessi di Salerno e provincia. Altro che il passatempo di chi si diletta a imbrattare muri con forme bizzarre e colori sgargianti.

Dietro ogni graffito c'è un percorso complesso, ragionato, sudato. E un messaggio preciso. Che, al tempo del Covid19, si è fatto solidarietà. Già, perché Nutty Trapanig, all'anagrafe Giovanni Trapani, ha donato una sua opera che, messa all'asta, è stata acquistata da un collezionista romano per 200 euro. Tutti donati alla confraternita della Misericordia di Salerno. L'urban art, del resto, nasconde un mondo tutto suo. Fatto di idee desiderose di mettersi in circolo. E se il virus ha chiuso tutti in casa per due mesi, Trapanig non ha rinunciato a far viaggiare la sua arte. Occhio, però, a parlare di street art: «È troppo generico», sostiene. Lui che, da più di un anno, organizza con Propaganda urbana serate itineranti per disegnare su carta e dar vita ai cosiddetti sketch: i bozzetti da realizzare sui muri. Tra i luoghi d'incontro, la sede di Marea a Mercatello. «Propaganda urbana è un progetto particolare perché spesso i writers non amano dialogare con i propri simili. È complicato trovare chi vuole condividere questo aspetto della sua vita».



Il gruppo è formato da circa 15 persone. «Non gruppo, ma crew», precisa usando il gergo dell'arte urbana. Giovanni realizza graffiti dal '95. Anche lui ha iniziato a Mariconda, un laboratorio per gli amanti di questa forma d'arte: «È il nucleo dell'arte urbana a Salerno. Ho iniziato solo per dipingere, poi è diventato un aspetto principale della mia vita». Lui un lavoro ce l'ha: è un grafico creativo. E non potrebbe essere diversamente, perché le bombolette spray costano e i writers si autofinanziano. Con la sua arte, Propaganda urbana lancia un messaggio. «La politica per me è molto importante - spiega Trapanig - Il mio fare politica è dipingere perché è un prendere posizione. È lanciare un messaggio preciso: Io esisto!. In un contesto difficile, in cui un sistema burocratico e politico ti spinge a oscurarti, a omologarti, il graffitismo è un modo per affermare la propria identità specifica. Già la tag mi identifica». La tag, ovvero la firma apposta su ogni graffito, «è la mia carta d'identità. Ormai mi giro solo se mi chiamano Trapanig. Il nome dato alla nascita non lo scegliamo noi - dice - La firma sì. Nella mia firma c'è anche la mia appartenenza locale: io sono io perché sono nato e cresciuto qua. Molti writers si rifanno a un discorso americano. Io ho cercato di dare una svolta sia estetica che di significato». Oltre che per la sua tag, Trapanig è riconoscibile per il soggetto che sempre rappresenta: «È un ibrido. Ed è un guerriero: ha sempre un elmo in testa». Non a caso ne ha dipinti tanti: «Ho creato un esercito immaginario di resistenza».E chissà che, in fase di ripartenza, i prossimi guerrieri non porteranno una mascherina. Uno dei punti di svolta è dipingere nelle fabbriche dismesse. «È una scelta politica, una forma di protesta. Il sistema ha abbandonato quel posto e noi ce ne impossessiamo. Ci prendiamo il luogo che può soddisfare i nostri bisogni ma che il sistema non ci mette a disposizione». Quel luogo i graffitisti se lo prendono infarcendolo di bellezza. «». La ex Mcm è l'ultima scoperta. «Era intatta», racconta Trapanig. Che di fabbriche ne gira, spingendosi anche oltre i confini campani. Dove? Sorride e scuote la testa. Perché è un segreto. Ma non è difficile immaginarlo: dalla ex Salid di Fuorni alla ex D'Agostino di Brignano, dall'ex pastificio Amato alla ex Marzotto. A sentirla nominare, quella fabbrica ormai demolita, si sbilancia: «Peccato. Lì avevamo realizzato tantissimi pezzi. Per fortuna sono stati tutti fotografati». Lì, «nella ex Marzotto e non solo», Trapanig e i writers di Propaganda urbana hanno più volte dipinto alla presenza di persone «di ogni nazionalità, italiani inclusi», che di quei luoghi avevano fatto la loro dimora. Donando un po' di colore anche a loro.