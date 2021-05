Una trappola per cinghiali a Lauro-Badia, denunciato il bracconiere di Maiori

I militari della stazione carabinieri forestale di Tramonti hanno intercettato, occultata nella vegetazione in località Lauro-Badia, la presenza di una trappola per animali di grossa taglia, allestita probabilmente per catturare cinghiali, composta da una capiente cisterna in plastica sormontata da una botola a scatto.

I militari hanno quindi avviato attività di indagine ed osservazione al fine di individuare gli autori del reato ed anche per tenere sotto controllo il marchingegno che poteva rivelarsi una trappola letale per la fauna e, sebbene occultato, anche un rischio per la pubblica incolumità.

Le attività condotte hanno consentito di individuare l’autore del reato e disarmare quindi la trappola. Alla luce di quanto emerso i militari hanno sequestrato la trappola e provveduto a denunciare il responsabile per il reato di bracconaggio.