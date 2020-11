Erano trascurati, sporchi, “parcheggiati” per ore dalla vicina di casa e costretti, sin dalla nascita, ad assistere alle violenze che la madre subiva dal padre. Da due anni hanno trovato una nuova famiglia e sono stati strappati a un’esistenza di violenza e abbandono. Ora il loro lento e difficile cammino verso una vita normale rischia di essere bruscamente interrotto perché il padre naturale ha fatto appello contro la sentenza del tribunale per i minorenni di Salerno che ha dichiarato lo stato di adottabilità dei due fratellini.

L’ITER

Hanno solo 6 e 7 anni i due protagonisti di una drammatica storia familiare: il loro destino sembrava segnato e quando, finalmente, attraverso un percorso di affido seguito dal curatore speciale avvocato Giuliana Cappuccio, hanno potuto ricominciare a sorridere, rischiano di dover lasciare la nuova famiglia e tornare dal padre con il quale avevano troncato ogni legame dopo la dichiarazione da parte del tribunale, della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Nell’appello, presentato dall’uomo al tribunale per i minori che ha seguito l’intera vicenda – dal collocamento in comunità dei piccoli all’affido, fino all’adozione – si contesta «l’insussistenza dei presupposti per dichiarare lo stato di abbandono e per la dichiarazione di adottabilità». Il padre dei bambini chiede inoltre la «nullità della sentenza» perché il tribunale per i minorenni «non ha ricercato né ascoltato i parenti entro al quarto grado per procedere ad un affidamento intrafamilare». L’uomo, inoltre, si difende addebitando ogni colpa alla moglie, anche lei decaduta dalla responsabilità genitoriale: la donna non solo non ha fatto appello ma ora è irreperibile.

