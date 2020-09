Rubano un trattore in un'azienda agricola a Campagna e vengono arrestati dai carabinieri. I ladri, due uomini di 73 e 56 anni, sono stati tratti in arresto la scorsa notte in flagranza di reato dai militari della Sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli. I banditi con il trattore appena rubato si stavano dirigendo verso Eboli ma sono stati bloccati ed arrestati dai carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 12:41

