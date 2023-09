Travolto da un macchinario mentre lavora, operaio vivo per miracolo: aperta indagine

Travolto da un pallettizzatore, sfiorata la tragedia in un'azienda conserviera di Scafati, dove un 44enne napoletano è finito in ospedale a causa di un incidente sul lavoro.

Sul caso indaga la procura di Nocera Inferiore. L'uomo, lo scorso weekend, è stato trasferito in ospedale a Sarno, a seguito di una caduta e di ferite gravi riportate a seguito della stessa.

Le sue condizioni restano critiche ma non è in pericolo di vita, secondo un primo referto medico.

Stando ad una prima ricostruzione - sulla cui dinamica andrà fatta chiarezza - l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario, riportando ferite al cranio e al torace.

L'intervento dei colleghi di lavoro, così come dei volontari del 118 dopo, è stato immediato. Il 44enne è stato poi trasferito in ospedale, presso il reparto di rianimazione. L'uomo ha risposto alle cure, pur in condizioni gravissime, riprendendo conoscenza. I carabinieri, ora, verificheranno eventuali responsabilità su quanto accaduto. L'uomo avrebbe raccontato di essersi distratto, poco prima dell'incidente.