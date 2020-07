Accende del fuoco dinanzi casa per bruciare dell’erba viene travolto dalle fiamme.



Un uomo di Laurito di 75 anni è arrivato con gravi ustioni all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L’incidente si è verificato ieri sera intorno alle 17. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e con ambulanza rianimativa della Misericordia è stato trasferito all’ospedale San Luca. Presentava ustioni di secondo grado agli arti superiori e inferiori. Considerate le condizioni critiche i sanitari del San Luca hanno deciso di trasferirlo a Napoli. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della locale stazione per ricostruire che cosa è accaduto. A quanto pare l’uomo



era intento a bruciare dell’erba nel suo terreno quando le fiamme lo hanno raggiunto provocandogli le gravi ustioni.



Non sarebbe in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA