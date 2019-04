Mercoledì 17 Aprile 2019, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 06:28

Camminava sul ciglio della strada, un’auto di passaggio lo ha preso in pieno, sbalzandolo in un canale consortile. Nell’impatto il parabrezza della vettura è andato in frantumi. È morto così un giovane rumeno, ieri pomeriggio, in via Gromola – Foce Sele, il tratto della Strada provinciale 175 tristemente noto per altri incidenti dagli esiti mortali. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 16. Alla guida della vettura, una Bmw grigia, c’era un imprenditore della zona che non si è accorto della presenza del giovane a bordo strada se non quando se lo è visto improvvisamente davanti. L’investitore si è immediatamente fermato per soccorrere l’uomo e ha attivato il 118. La strada attraversa un’area rurale, intorno non ci sono che poche case. Qualche automobilista di passaggio si è fermato a sua volta per prestare soccorso. Intanto la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza rianimativa della Croce Azzurra di Licinella e l’ambulanza dell’Asi. Ma l’intervento dell’equipe di soccorso è stato inutile: il giovane è morto sul colpo. Il medico a bordo dell’ambulanza rianimativa non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati poi anche i carabinieri di Capaccio Scalo che si sono occupati dei rilievi dell’incidente e gli agenti della polizia municipale.