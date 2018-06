Sabato 2 Giugno 2018, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 11:42

EBOLI - Mette il moto il trattore e viene travolto dal mezzo agricolo. È ricoverato all'ospedale di Eboli in gravi condizioni un pensionato di Grottaminarda, in provincia di Avellino.L'anziano di 85 anni ieri pomeriggio si trovava nella sua proprietà. Nell'accendere il motore del trattore, però, il pensionato si è distratto. Le ruote del mezzo agricolo lo hanno travolto e ferito al torace e alla testa.Trasferito all'ospedale di Ariano Irpino, il pensionato ha ricevuto le cure al pronto soccorso. I chirurghi e i rianimatori del posto hanno evitato che la situazione si aggravasse. A bordo di un'eliambulanza ieri sera il pensionato è stato trasferito all'ospedale di Eboli dove è ricoverato nel reparto di rianimazione.Le condizioni di salute dell'agricoltore destano grande preoccupazione tra i sanitari. Il paziente è giunto in stato comatoso e non si è mai ripreso. La prognosi è riservata. Familiari e conoscenti attendono il prossimo bollettino medico.