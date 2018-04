Mercoledì 11 Aprile 2018, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 20:15

Investito dall'auto condotta dal figlio muore dopo quattro giorni. E' deceduto questa mattina, Carmine Cavallaro, pensionato 64enne di Montecorvino Rovella, che sabato sera è stato investito involontariamente con una Fiat Panda dal figlio. Cavallaro è deceduto questa mattina all'ospedale di Battipaglia per le gravi ferite riportate sabato sera. Il figlio di Cavallaro, che lo ha investito con la sua auto in contrada Rosicapezze a Montecorvino Rovella è indagato per omicidio colposo. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Erich Fasolino. Il pesnionato era disteso per strada ed è stato investito dal figlio, 18enne, che era alla guida della Fiat Panda ed era uscito di casa proprio per cercare il padre che non era ancora rincasato.