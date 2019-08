Mercoledì 28 Agosto 2019, 17:03

Un'altra auto è stata bruciata la scorsa notte a Battipaglia. Il rogo si è verificato verso le 3 in via Staruss, una traversa di via Rosa Jemma. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezzza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti.Dopo i roghi dolosi dei rifiuti delle scorse settimane, soprattutto nella zona industriale, e il maxi incendio all'inizio di agosto che ha distrutto molte tonnellate di rifiuti causando una nube tossica da qualche giorno i piromani sono tornati in azione per distruggere le auto. Tra lunedì e martedì, in via Olevano, sono state bruciate due automobili e la scorsa notte si è verificato un altro inciendio di un veicolo. La polizia sta lavorando alacremente per individuare i piromani e appurare se ci sono collegamenti tra i vari incendi verificatisi negli ultimi giorni.