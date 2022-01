Tre auto danneggiate ad Eboli: caccia ai malviventi

Tre auto danneggiate dai ladri ad Eboli. I malviventi, la scorsa notte, hanno rotto i finestrini di tre automobili in via Tavoliello per rubare gli oggetti riposti negli abitacoli e sono fuggiti via.

Amara la sorpresa questa mattina per i proprietari dei veicoli che hanno trovato i vetri delle automovetture spaccati e si sono rivolti alle forze dell'ordine per sporgere denuncia. Purtroppo, non è la prima volta che ad Eboli si verificano atti vandalici e furti di oggetti riposti nelle autovetture.