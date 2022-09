Tre auto in fiamme a Bellizzi: indagini dei carabinieri

Paura a Bellizzi la scorsa notte. Un'auto è stata divorata dalle fiemme ed altre due hanno riportato danni alla carrozzeria. Il rogo si è verificato la scorsa notte in via Vespucci, in pieno centro, e due squadre dei vigili di Salerno hanno spento le fiamme. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal capitano Samuele Bileti, che hanno effettuato i rilievi per stabilire se si è trattato di un atto doloso.