Tre auto in fiamme sul sentiero per l'Avvocata. Sul rogo indagano i carabinieri

Tre auto in fiamme sul sentiero che porta al monastero dell'Avvocata dove ieri era in corso l'annuale pellegrinaggio di primavera. Il rogo è divampato in tarda sera e ha convolto tre delle sette auto parcheggiate.

Tutte appartenenti a pellegrini che partecipano al rito religioso dedicato alla madonna dell'Avvocata e la cui devozione è forte nelle comunità di Maiori e di Cava dei Terreni.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori che hanno provveduto a spegnere l'incendio mentre i carabinieri della locale stazione, coordinati dal luogotenente Giuseppe Loria, stanno eseguendo una serie di indagini per stabilire le cause del rogo che ha distrutto tre autovetture.

Non si esclude nessuna ipotesi anche se quella di un corto circuito potrebbe essere la più verosimile considerato che sono andate in fumo soltanto tre delle sette autovetture che in quel momento si trovavano sull'alre ai sosta in località Scalese.