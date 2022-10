Tre bulle di 12 e 14 anni picchiano due gemelline: choc a Roccapiemonte

Sono state aggredite da un branco di coetanee due sorelline di 12 anni, giorni fa, a Roccapiemonte. A consumare il raid tre minorenni, anche loro, di 12 e 14 anni. L'episodio è stato oggetto di una denuncia, presentata dai genitori delle due ai carabinieri di Castel San Giorgio. Grazie alle testimonianze e alla raccolta di precisi elementi, le tre sono state identificate. Da tempo, pare, stavano vessando e molestando le due sorelle, al punto che le stesse avevano già cambiato scuola tempo fa.

L'aggressione risale al 2 ottobre, in piazza Aldo Moro. Solo la 14enne è imputabile, per lei procederà la Procura presso il tribunale dei minori di Salerno. Le due gemelline erano state aggredite in pieno giorno, dopo essere state insultate a più riprese, senza alcuna ragione. Una delle due ha rimediato la rottura di una costola, ne avrà per quindici giorni. L'altra, invece, solo pochi giorni, secondo referto dell'ospedale di Nocera Inferiore. Per le tre, sono stati attivati anche i servizi sociali, oltre all'indagine di natura penale condotta da carabinieri e Procura.