Coronavirus: altri tre pazienti vincolo la loro battaglia contro il nemico invisibile al polo Covid di Scafati. Sarnese il primo, paganese il secondo, di Bracigliano il terzo, 39, 40 anni e 43 anni, sono ritornati a casa tra mercoledì e ieri sera, dopo aver saputo di essersi negativizzati, con il responso del secondo tampone effettuato nell’arco delle 24 ore. Erano arrivati tutti e tre nel reparto di broncopneumologia, al terzo piano, dopo un primo ricovero nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Nocera Inferiore. Per nessuno di loro, fortunatamente, si era resa necessaria l’assistenza di tipo intensivo. Erano ritenuti in via di guarigione già da qualche giorno, ma solo il responso dei due test di controllo avrebbe potuto consentire loro di lasciare il reparto. Sale, quindi, a cinque il bilancio dei dimessi dal polo Covid di via Passanti, dopo il 66enne di Cava de’ Tirreni, tornato a casa sabato scorso, ed il 39enne di Sant’Egidio del Monte Albino.



Intanto, sul fronte dei contagi, il virus sembra concedere una tregua a Scafati, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno e San Marzano sul Sarno. Altri due casi di positività sono stati, invece, accertati ad Angri (per un totale di 10 contagiati), uno a Pagani, ed un altro a Nocera Inferiore dove, nel tardo pomeriggio, è risultato positivo un altro medico, noto chirurgo dell’ospedale Umberto I, le cui condizioni non destano preoccupazioni. Contagiata anche un’infermiera dell’ospedale Fucito di Mercato San Severino: la donna è in isolamento, suo marito è cugino del commerciante di pellami cinquantenne morto nei giorni scorsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA